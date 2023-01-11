Культура 11 января 2023, 21:54 Кандидат наук Гребенщикова рассказала, как жаргон влияет на русский язык Кандидат наук Гребенщикова назвала появление жаргонизмов естественным процессом

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Использование сленга и жаргонизмов является нормальным явлением. Появление подобных слов не говорить об упадке культуры. Таким мнением поделилась Кандидат педагогических наук Александра Гребенщикова. Об этом сообщило сетевое издание «Полит74.RU».

Специалист рассказала, что грамматика любого языка меняется примерно каждые 500 лет. При этом лексикон людей постоянно пополняется новыми словами и конструкциями.

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Гребенщикова обратила внимание на тот факт, что использование жаргонизмов свойственно всем поколениям. У взрослых людей также есть слова, которые не поймут подростки, написали Nation News.

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