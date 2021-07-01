Канал Epix назвал дату выхода мистического сериала «Чепелвейт»

Представители канала Epix рассказали, когда состоится премьера мистического триллера «Чепелвейт». Картина появится на экранах в конце этого лета. Об этом сообщило РИА ФАН.

В качестве основы сюжета сценаристы использовали книгу Стивена Кинга «Поселение Иерусалим». Это далеко не первое экранированное произведение Кинга. Ранее зрители могли познакомиться с такими картинами, как «Кэрри», «Сияние», «Дети кукурузы», «Побег из Шоушенка» и так далее.

Сюжет «Поселения Иерусалим» разворачивается в XIX веке. По сюжету книги, ставший вдовцом капитан вместе с детьми переезжает в деревню Причер Корнерс. Там семья поселяется в небольшом имении. На работу к ним устраивается гувернантка-писательница. Женщина помогает приезжим бороться с темными силами.

Главную мужскую роль в экранизации произведения исполнит актер Эдриан Броуди, получивший известность благодаря фильмам «Кинг Конг», «Пианист» и «Учитель на замену» и сериалу «Острые козырьки». Женская роль досталась актрисе Эмили Хэмпшир.

Премьера триллера состоится 22 августа. Режиссерами картины стали Рэйчел Лайтермен, Майкл Нанкин, Джефф Ренфро и Берр Стирс.