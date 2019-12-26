Канадский телеканал удалил сцену с Трампом из фильма «Один дома-2»

Там вырезали из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» 1992 года выпуска сцену, в которой главный герой Кевин встречает персонажа Трампа в холле пятизвездочной гостиницы «Плаза» в Нью-Йорке и спрашивает дорогу в лобби.

Пропажу камео Трампа из телеверсии заметили и пользователи соцсетей. Они посчитали решение CBC связанным с политикой. «Редактирование эпизода с участием Трампа в „Один дома 2“. Что это за спонсируемый государством бред?» — написал один из пользователей Twitter. Предположительно, руководство телеканала пошло на такой шаг из-за сложного отношения к главе Белого дома в Северной Америке. Другой подписчик добавил: «Добро пожаловать в СМИ, контролируемые либеральным правительством».

Однако CBC отказалось признавать наличие политической подоплеки. Отрывок вырезали из-за необходимости «обеспечить коммерческое время в соответствии с форматом». И это при том, что сюжет с президентом США длится 10 секунд.

Незадолго до этого Трамп похвалил рождественскую комедию со своим участием. Он назвал честью возможность сыграть в «Одном дома 2», потому что засветился в одном из самых значимых рождественских фильмов за всю историю кинематографа. При этом американский лидер расстроился, что многие знают его только по этому короткому эпизоду, а не по сегодняшним телетрансляциям. Особенно это касается детей.