Канадский комик сыграет 7-х персонажей в новом сериале Netflix

Канадский актер, комик и сценарист Майк Майерс сыграет сразу семерых персонажей в новом комедийном мини-сериале Netflix «Пентавират». Об этом сообщило издание Variety.

Вместе с ним роли исполнят Кен Джонг, Кигэн-Майкл Ки, Деби Мейзар, Ричард МакКейб, Дженнифер Сондерс и Лидия Уэст. Майерс также спродюсирует шоу.

Деталей сюжета почти нет. По неподтвержденной информации, действие развернется вокруг тайной организации из пяти человек, влияющей на мировую историю ради общего блага со времен Черной чумы 1347 года. Канадскому репортеру, случайно втянутому в эту миссию, придется узнать правду.

Майерс упоминал о загадочном сообществе Пентавират еще в 1993 году в комедии «Я женился на убийце с топором», написал News.ru. Тогда один из его персонажей сказал, что в организации числится «Королева, Ватикан, нефтяной магнат Пол Гетти, кто-то из Ротшильдов и полковник Сандерс».

Netflix впервые анонсировал проект этого мини-сериала в апреле 2019 года.

Майк Майерс известен по ролям Остина Пауэрса и Доктора Зло в шпионской комедийной трилогии «Остин Пауэрс». Он также участвовал в озвучке мультфильма «Шрэк».