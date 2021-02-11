Камиль Ларин рассказал о сочетании крайностей в фильме Светлакова «Love»

Участник «Квартета И», актер Камиль Ларин назвал новый фильм Сергея Светлакова «Love» палитрой крайностей и их сочетаний. Об этом сообщило РИА ФАН.

Сюжет романтической комедии «Love» разворачивается в одноименном отеле.

«Это огромная, скажем, планета, структура. Отель как отель, но при этом это как бы такой резервуар, в котором замешаны многие судьбы, многие „людьбы“. У каждого есть своя история, как это в жизни обычно и происходит», — рассказал Ларин.

Он играет ревнивца, который ищет свою жену в стенах отеля. В линии его персонажа кроется своя загадка, но актер отказался раскрывать все секреты до премьеры.

В лирической комедии очень много трогательных линий, признал Ларин. И это помимо юмора как такового.

«То есть кроме „ха-ха-ха“ есть еще своя прелесть, своя трогательность», — рассказал артист.

По его словам, он находится в таком возрасте, когда уже редко что-то такое прямо трогает в любой ситуации. К тому же, ему всегда интересно увидеть ситуации, где присутствуют не только крайности, например, «юмор-юмор», «слезы-слезы», но и их сочетание.

Ларин любит находить в плохом хорошее, а в хорошем плохое, поскольку именно полутона по-настоящему интересны. Редко кому нравятся отличник в чистом виде. Если же люди узнают про дерзкий поступок с его стороны, это классно. А хулиганам многие симпатизируют, потому что иногда они могут быть бесшабашными, а иногда — трогательными.

Премьера фильма приурочена ко Дню всех влюбленных. Роли в фильме также достались Сергею Светлакову, Тимуру Батрутдинову, Елене Валюшкиной, Екатерине Варнаве, Ксении Собчак, Станиславу Ярушину.