«Как раз для Евровидения»: Пугачева оценила Russian Woman от Manizha

Отметившая свой день Рождения певица Алла Пугачева заявила, что песня Manizha Russian woman отлично подойдет для конкурса Евровидение. Об этом она заявила в эфире шоу «Музыкалити» на YouTube.

Она отметила, что прежде всего видит в исполнительнице личность.

«Песня как раз для Евровидения», — заявила Пугачева, после прослушивания аудиозаписи. При этом она отметила, что сделала бы текст немного жестче.

«Начала бы с того, что „знаю, что я ничего не получу, но я русская женщина, плевала я на все“», — поделилась певица.

Песню Russian Woman исполнительницы Manizha выбрали в ходе национального голосования на Первом канале. Но сразу после объявления победителя вокруг композиции не утихают скандалы.

В тексте песни услышали разжигание межнациональной розни и попросили Следственный Комитет провести проверку. В честность результатов зрительского голосования не поверила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сама Manizha заявила, что песня Russian Woman родилась у нее после множества непрошенных советов по поводу ее образа жизни. Она пояснила, что ей намекали на ее лишний вес, спрашивали, почему у нее нет детей, хотя приближается 30-летие.

«Подобные слова могут травмировать, и я бы не хотела рассказывать такие вещи своей дочери», — призналась певица.

Песню Russian Woman оценили в других странах. Клип стал лидером по просмотрам на YouTube-канале Евровидения. По последним данным, его посмотрели восемь миллионов раз.

Конкурс пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Manizha выйдет на сцене в первом полуфинале под третьим номером.