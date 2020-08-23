В Подмосковье прошел международный джазовый фестиваль Игоря Бутмана. Как это было?

В Московской области прошел второй и последний день фестиваля «Джазовые сезоны» на большой поляне в Ленинских горках. В финальный день площадка заполнилась до предела: более шести тысяч зрителей, которые танцуют прямо на траве и подпевают главному гостю вечера — Сергею Мазаеву.

В завершающий день на фестиваль пришли больше человек, чем в первый день.

«Истосковались, соскучились по такому массовому празднику, где все заодно. Знаете, футбол, хоккей — там соревнования, две команды, два вида болельщиков, а здесь все болеют за одно и обстановка окцистоциновая такая, больше позитивных эмоций», — поделился впечатлениями заслуженный артист России Сергей Мазаев.

Это уже шестые «Джазовые сезоны» в Подмосковье. Обычно их проводят в июле, но 2020-й смешал все планы. Но джазменам не привыкать к импровизации. Даже в этом году удалось удивить гостей: в дни, когда границы закрыты, фестиваль все равно стал международным.

«По объективным обстоятельствам мы не пригласили никого, но есть музыканты, которые остались, которые не уехали, не вернулись, Фантини не вернулась в Америку, музыкант Джоэ Сандрес не вернулся в Бразилию, некоторые музыканты из Кубы тоже задержались, и мы смогли их пригласить, и они выступили такими объединенными коллективами», — рассказал художественный руководитель фестиваля «Jazzовые сезоны» Игорь Бутман.

«Джазовые сезоны» — это не только музыка. Впервые на фестиваль можно было точно брать самых непоседливых детей, и они могли почувствовать себя настоящими хоккеистами в академии спорта Вячеслава Фетисова.

Для взрослых в перерывах между концертами работал музей «Ленинские горки». Купеческая усадьба, которая была в том числе и резиденцией Ленина, находится в двух шагах. «Ленинские горки» является одной из немногих усадеб на постсоветском пространстве, которая сохранила почти все убранство, и при Ленине ничего не менялось — только добавлялось необходимое.