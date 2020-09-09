«Как было в СССР»: киновед оценил новые стандарты премии «Оскар»

Киновед Кирилл Разлогов оценил новые стандарты для картин, которые претендуют на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм», введенные Американской академией киноискусств.

Он отметил, что правила, ориентированные на борьбу с притеснениями расовых, этнических, сексуальных меньшинств, а также женщин, похожи на советский подход к кино, пишет «Газета.ru».

«То же самое, что было в СССР. Это просто абсурд, но мы же знаем, как было в СССР, когда качество фильма определялось идеологической расстановкой сил между рабочими и крестьянами и так далее, на этом основании давали премии», — поделился мнением специалист.

Уточняется, что в 2024 году начнут действовать четыре новых критерия. Из них как минимум два должны соблюдаться, чтобы картина претендовала на звание лучшего кино года. Хотя бы один из актеров, играющих основную роль, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. В альтернативном случае необходимо чтобы 30% остальной команды состояло из женщин или представителей миноритета.

К работе над картиной нужно будет привлекать стажеров и практикантов из вышеперечисленных групп. Главная сюжетная линия фильма должна быть связана с одним из представителей меньшинств.