Кадр со съемок подводных сцен «Аватара 2» появился в Сети

На снимок попал актер Бритен Далтон во время работы над сценой под водой. Вероятно, он сыграет представителя расы с планеты Пандора, поскольку на нем наодет костюм захвата движения.

«Фотограф Марк Феллман сделал это фото Бритена Далтона в прошлом году во время съемок подводных сцен для сиквелов „Аватара“», — уточнил продюсер.

По данным издания, в конце прошлого месяца Джон Ландау вместе с режиссером «Аватара» Джеймсом Кэмероном приехал в Новую Зеландию на съемки. Чтобы вернуться на площадку им пришлось пройти двухнедельный карантин.

Кинопродюсер раскрыл некоторые детали сюжета второй части «Аватара». По его словам, главные герои предыдущей части Джейк и Нейтири станут в новой картине семьей. Им придется покинуть свой дом и отправиться в новые регионы Пандоры. Действие будет разворачиваться на воде и под ней.