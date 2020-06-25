    25 июня 2020, 18:26

    Кадр со съемок подводных сцен «Аватара 2» появился в Сети

    Артур Блянихов

    Кинопродюсер Джон Ландау на своей странице в Instagram поделился кадром со съемок второй части «Аватара». Об этом сообщил портал News.ru.

    На снимок попал актер Бритен Далтон во время работы над сценой под водой. Вероятно, он сыграет представителя расы с планеты Пандора, поскольку на нем наодет костюм захвата движения.

    «Фотограф Марк Феллман сделал это фото Бритена Далтона в прошлом году во время съемок подводных сцен для сиквелов „Аватара“», — уточнил продюсер.

    По данным издания, в конце прошлого месяца Джон Ландау вместе с режиссером «Аватара» Джеймсом Кэмероном приехал в Новую Зеландию на съемки. Чтобы вернуться на площадку им пришлось пройти двухнедельный карантин.

    Кинопродюсер раскрыл некоторые детали сюжета второй части «Аватара». По его словам, главные герои предыдущей части Джейк и Нейтири станут в новой картине семьей. Им придется покинуть свой дом и отправиться в новые регионы Пандоры. Действие будет разворачиваться на воде и под ней.