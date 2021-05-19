Кабинет Михаила Салтыкова-Щедрина восстановят в Пензе

Кабинет русского писателя Михаила Салтыкова-Щедрина восстановят в реконструируемом здании бывшей Пензенской казенной палаты на улице Белинского, написало ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пост политика Олега Мельниченко в соцсети.

Салтыков-Щедрин был ее председателем в 1865–1866 годы. Пока не известно, как именно будет выглядеть кабинет. Предположительно, он станет частью экспозиции краеведческого музея, корпус которого расположится здесь после завершения реставрации. В старом корпусе как и прежде будет экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне.

«Мы отдадим здание на улице Белинского целиком краеведческому музею. У них прекрасные запасники, а старое здание — под капитальный ремонт. Там разместим раздел музея, связанный с Великой Отечественной войной, дополнительную экспозицию — пензенцы в локальных конфликтах», — заявил Мельниченко.

Отмечается, что в Пензе Салтыков-Щедрин контролировал состояние торговли и промыслов, казначейств. Сатирик выступал против казнокрадства. Мысли по поводу работы в этом городе стали основой большого числа его произведений.