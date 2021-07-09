Три кронштадтских форта восстановят к 2024 году

Три знаменитых форта восстановят в Кронштадте к 2024 году. Ремонт проведут на фортах Кроншлот, Петр Первый и Император Александр Первый. Об этом сообщили «Невские новости».

В Санкт-Петербурге будет создан музейно-исторический парк «Остров фортов». В рамках проекта будут восстановлены знаменитые форты, рассказала руководитель проектного офиса по созданию ТРК «Остров фортов» Ксения Шойгу.

На форте Кроншлот реставраторы планируют создать музейный комплекс, посвященный первому форту Кронштадта, и площадка для проведения торжественных мероприятий. Кроме того, на форте создадут интерактивные пространства.

На Петре Первом также будет организован музей. А в форте Александр Первый (Чумной) создадут гостиницу для посетителей. В 2025 году форты примут первых посетителей.