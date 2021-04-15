Южнокорейская компания снимает фильм про аборигенов Ямала

Южнокорейская компания SBS приехала в ЯНАО. Она снимет документальный фильм о Ямале. Уточняется, что лента будет посвящена Арктике и коренным народам севера, написал сайт URA.ru со ссылкой на пресс-службу департамента внешней политики региона.

«Съемки первого этапа проходили в Ямальском районе. За две недели группе удалось снять масштабный праздник — День оленевода, побывать в тундре у кочевников», — поделился гендиректор ООО «Единство» Александр Шин.

Более десяти лет назад корейские режиссеры уже снимали на Ямале картину «Последняя тундра», который стал лучшим документальным фильмом Хьюстонского кинофестиваля и кинофестиваля в Нью-Йорке. Теперь в планах работа над продолжением кинопроекта, который назовут «Наследники тундры». Режиссером фильма является Ким Ын Енг.