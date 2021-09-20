Южнокорейская группа перепела песню «На заре» группы «Альянс» на японском

Южнокорейская группа Deai выпустила кавер на песню «На заре» группы «Альянс». Песню перепели на японском языке. Видеоклип опубликовали 19 сентября на YouTube-канале группы. Сейчас песня насчитывает около 50 тысяч просмотров и около 3,5 тысяч лайков. Об этом сообщили «Известия».

Члены группы рассказали, что песня посвящена памяти автора суперхита Олега Парастаева, который скончался 20 июня 2020 года. Многим пользователям понравилась новая версия песни.

«Очень интересно. Сделайте так, чтоб Олег Парастаев в ином мире был рад этому дебюту! Ичиго — верю в твой талант!» — написал пользователь Lurtz Saruman.

«Красиво! Проникновенно! Чувственно! Браво, ребята!» — отметил пользователь с ником Ант Громиш.

Песня «На заре» вышла в 1987 году и принесла известность группе «Альянс». В 2019-м году Олег Парастаев выложил клип на своем YouTube-канале. За два года он собрал более 9,5 миллионов просмотров. Ранее клип не публиковался, так как видео показалось музыкантам неудачным.