Организаторы выставки «Мир тела» имеют в штате хороших юристов, им не впервой отбиваться от проверок. Поэтому все закончится тем, что из экспозиции уберут несколько особо возмутительных экспонатов, допустил патологоанатом, эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по вопросам медицины Александр Эдигер.

«По моему мнению, сам факт интереса Следственного комитета России к этой выставке отнюдь не означает достижения какого бы то ни было положительного результата. Под положительным результатом я понимаю немедленное ее закрытие с „волчьим билетом“. Чтобы никогда эта мерзость не пересекала границы России», — привела его слова Общественная служба новостей.

Внимание СК РФ — нормальная реакция демократического общества, заявил Эдигер. Это значит, что Следственный комитет не мог не обратить внимание на мнение общественности — кругов, близких к РПЦ, массы энтузиастов, медиков. Среди этих людей есть еще и психологи, допустил патологоанатом.

Тем не менее Эдигер сомневается, что после проверки со стороны СК совершатся какие-либо юридические действия. Автор выставки Фон Хагенс — «человек чрезвычайно опытный». Патологоанатом допустил, что у него столь же профессиональные юридические службы. Поэтому будет чрезвычайно трудно применить к этой ситуации статьи уголовного кодекса РФ.