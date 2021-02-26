Юрия Соломина выписали из больницы

Народного артиста СССР Юрия Соломина, который заразился коронавирусом, выписали из больницы. Об этом РИА «Новости» рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова.

«Юрия Мефодьевича только что выписали из больницы, и мы отправили за ним машину. Он давно уже рвется в театр, где мы все его очень ждем», — отметила она.

Художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина госпитализировали с коронавирусом на прошлой неделе. В свои 85 лет, он перенес болезнь в легкой форме. На карантине артист чувствовал себя хорошо и ждал повторный тест на коронавирус. После выписки Соломин планировал сразу приступить к работе в театре, чтобы помочь в постановке одного из спектаклей.

Юрий Соломин известен по фильмам «Бесприданница», «Дерсу Узала», «Летучая мышь», «Блокада», «Обыкновенное чудо», «ТАСС уполномочен заявить…» и «Хождение по мукам». Малым театром он руководит с 1988-го. Звание народного артиста СССР актер получил в том же году.