Культура 15 января 2024, 16:59 Юрия Соломина похоронили под оружейные залпы и «Балладу о солдате» Народного артиста Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище Москвы РИА «Новости»

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Похороны народного артиста СССР и художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина прошли на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщило РИА «Новости».

В последний путь артиста проводили под гимн России и композицию «Баллада о солдате» в исполнении военного оркестра. При погребении прозвучали три оружейных залпа.

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Венки на могилу ушедшего из жизни народного артиста прислали президент России Владимир Путин, премьер-министр России Михаил Мишустин, Министерство культуры, певица Алла Пугачева, московские театры и многие другие.

Сегодня же в Малом театре прошла гражданская панихида по ушедшему из жизни Соломину. Очередь желающих проститься с легендарным актером и режиссером выстроилась протянулась от Театральной площади до Петровки.

Юрий Соломин умер в минувший четверг, 11 января. За два дня до ухода их жизни он выписался из больницы, куда попал после перенесенного инсульта. Всю свою жизнь артист посвятил Малому театру. После окончания школы поступил в училище имени Щепкина при культурном учреждении. После стал частью труппы сначала актером, потом режиссером и художественным руководителем.

Кроме театральной деятельности, Соломин снимался в фильмах и сериалах. Одной из главных своих киноработ он называл участие в съемках фильма «Дерсу Узала» японского режиссера Акиры Куросавы.