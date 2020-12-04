Юрий Шевчук вместе с группой ДДТ выпустил клип на песню «2020»

«Это был тяжелый год, вообще для всех тяжелый: короныч, изоляция, все сидели по домам, все сейчас какие-то надорванные. Но впереди нас ждет надежда», — подчеркнул Шевчук.

Уточняется, что ролик опубликовали на официальной странице коллектива 3 декабря. Оператором выступил популярный фотограф из Санкт-Петербурга Дмитрий Строц. Чтобы снять клип, команда уехала на пустырь и скрылась от местных жителей. В итоге получилось яркое видео в стиле обновленного ДДТ.