Юрий Лоза посоветовал России отправить на «Евровидение-2020» мальчика и девочку
Автор хита про плот заявил, что России не надо брать пример с других стран и посоветовал отправить на «Евровидение-2020» мальчика и девочку, чтобы они спели о любви друг другу. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».
«Если вы считаете, что там реклама ЛГБТ, то отправьте на конкурс мальчика и девочку и пусть покажут, как они любят друг друга и пусть песню они об этом и поют», — сказал Юрий Лоза.
Также он подчеркнул, что каждая страна имеет право поступать в рамках своих убеждений, сообщило ИА Nation News.
«Если одни используют эту площадку как рекламу каких-то политических убеждений или каких-либо тенденций, которые не нравятся, то можно этого не делать», — заявил артист.
Поводом для комментария послужило решение властей Венгрии не участвовать в конкурсе из-за критического отношения венгров к ЛГБТ-сообществу.