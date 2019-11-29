Юрий Лоза посоветовал России отправить на «Евровидение-2020» мальчика и девочку

«Если вы считаете, что там реклама ЛГБТ, то отправьте на конкурс мальчика и девочку и пусть покажут, как они любят друг друга и пусть песню они об этом и поют», — сказал Юрий Лоза.

Также он подчеркнул, что каждая страна имеет право поступать в рамках своих убеждений, сообщило ИА Nation News.

«Если одни используют эту площадку как рекламу каких-то политических убеждений или каких-либо тенденций, которые не нравятся, то можно этого не делать», — заявил артист.

Поводом для комментария послужило решение властей Венгрии не участвовать в конкурсе из-за критического отношения венгров к ЛГБТ-сообществу.