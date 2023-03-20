Культура 20 марта 2023, 11:09 Юрий Куклачев раскрыл размер своей пенсии

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Руководитель Театра кошек, известный клоун и дрессировщик Юрий Куклачев рассказал, что недавно ему повысили пенсию до 30 тысяч рублей. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

По словам артиста, живет он не на пенсию, потому что еще ведет очень активный образ жизни. Но уверен, что и при другом образе — прожить на нее можно. Юрий Куклачев привел в пример свою тетю, которая при пенсии в 15 тысяч рублей оставила после себя 300 тысяч накоплений. Она никуда не ходила, а продукты ей возили дети и племянники, и ей просто некуда было тратить деньги.

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Хватало пенсии и отцу дрессировщика. Он по полгода проводил на даче и выращивал много овощей для собственного пользования. Куклачев же, по его словам, только на бензин тратит в месяц около 30 тысяч рублей, то есть всю свою пенсию.

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«А ведь еще нужны продукты, нужно покупать корм для кошек… Я не на пенсию живу. Мы, клоуны, не можем уйти на пенсию. Мы до 85 лет работаем», — пояснил Юрий Куклачев.

Он посоветовал при возможности инвестировать в недвижимость. Чтобы на пенсии сдавать квартиру и иметь дополнительный доход.

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