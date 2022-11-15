Культура 15 ноября 2022, 19:08 Юрий Бутусов ушел с поста главного режиссера Театра имени Вахтангова Директор Театра имени Вахтангова Крок сообщил, что Бутусов покинул пост главного режиссера РИА «Новости»

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Главный режиссер Театра имени Вахтангова Юрий Бутусов объявил, что покидает свой пост. Об этом во вторник, 15 ноября, заявил директор театра Кирилл Крок, сообщил ТАСС.

Бутусов пояснил, что находится во Франции и в ближайшее время не планирует приезжать в Россию.

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«Он прислал в Театр Вахтангова в понедельник заявление об увольнении, так как он находится в Париже и возвращаться не собирается в ближайшее время», — сказал Крок.

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Директор подчеркнул, что Бутусов сам попросил освободить его от должности главного режиссера театра. Он находился на посту главного режиссера и художественного руководителя Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета около семи лет — с 2011 по 2018 годы. Четыре года назад Бутусов перешел в Театр имени Вахтангова. Он поставил свыше 40 спектаклей, в том числе в Росcийском академическом молодежном театре и Сатириконе.

В середине ноября стало известно, что руководство итальянского театра «Ла Скала» выступило против отмены постановки российской оперы «Борис Годунов». Так в театре отреагировали на обращение Украины запретить постановку.