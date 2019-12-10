Юрий Башмет открыл фестиваль российской культуры в Китае

Открытие фестиваля прошло на сцене Пекинского Центра Исполнительских Искусств Тяньцяо.

На концерте-открытии выступили лауреат премии Grammy, камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета, прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина и многие другие российские музыканты и исполнители. На сцене прозвучали всемирно известные произведения выдающихся российских композиторов.

Выступления сопровождались видеоинсталляцией шедевров отечественной живописи.

Как сообщил сайт «Аргументы и факты», Юрий Башмет отметил, что для фестиваля в Китае ансамбль подготовил особую программу. В частности, в ней использовались народные инструменты.

Еще одним ярким элементом открытия стала выставка русского костюма, включающая наряды XIX–XX веков. Здесь представлены праздничные наряды 15 регионов страны.

Фестиваль пройдет в двух китайских городах — Пекине и Тяньцзине. Продлится он до 11 декабря.