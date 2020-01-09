Юрий Антонов перенес операцию

Бизнесмен и друг Юрия Антонова Андрей Ковалев сообщил, что музыкант перенес операцию на коленном суставе. Композитор пока не восстановился и нуждается в реабилитации.

Об этом Ковалев рассказал «МК». По его словам, причиной операции стала застарелая болезнь.

«У него с суставом на колене действительно проблемы, но ничего ему не удаляли, просто небольшая операция была, но все равно полной реабилитации пока нет, нога болит», — сказал Ковалев.

Он добавил, что Антонов временно отказался от выступлений. Скорее всего, певец перенесет свой концерт, посвященный 75-летию и назначенный на 19 февраля, на год.

В середине декабря прошлого года Антонов сообщал, что готовится к сложной операции. Причиной стал давний разрыв связок и проблемы с мениском. Несмотря на советы врачей музыкант не лечился, а продолжал гастролировать.

Антонов жаловался на распухшие колени, сильные боли, и признавался, что ходит с тростью.