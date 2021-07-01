Юным россиянам раздадут карты с деньгами на театры и музеи с 1 сентября

Программа «Пушкинская карта», направленная на популяризацию культурных мероприятий среди молодежи, заработает с 1 сентября. Об этом сообщила глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова.

Ребята, которым к 1 сентября уже исполнится 14 лет, а также те, кому еще не стукнет 23, смогут до конца года получить три тысячи рублей. Эти деньги можно будет потратить в учреждениях культуры — сходить на концерт, спектакль, выставку или экскурсию.

«С 1 сентября можно уже будет купить билет по „пушкинской карте“», — процитировал министра культуры «Интерфакс».

Любимова сообщила, что будут подготовлены понятные инструкции по тому, как работать с такими картами. Всем участникам программы подарят «пушкинскую карту» номиналом пять тысяч рублей на календарный год. В рамках пилотного проекта в 2021 году сумма составит три тысячи рублей. Приобрести билеты можно будет в мобильном приложении, в котором также будет представлена афиша мероприятий.

О проекте «Пушкинская карта» накануне в ходе прямой линии рассказал президент России Владимир Путин. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская отметила, что это действительно стимулирующая выплата, сообщал RT. По ее словам, молодежи не придется выбирать между бургером и музеем.

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина ранее поддержали такую инициативу. Там предложили выдавать «пушкинские карты» россиянам до 24 лет, писала «Газета.ru».