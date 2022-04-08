Юные жители Петербурга покажут, как они видят блокаду Ленинграда

В Музее обороны и блокады Ленинграда запустили проект, в котором учащиеся художественных школ смогут нарисовать то, как они видят блокаду Ленинграда. Идея проекта «Мои впечатления» принадлежит главному хранителю музея Елене Харлашовой, написал «Петербургский дневник».

«Тема блокады и войны достаточно сложная, особенно для восприятия детьми и подростками, — объясняет Елена. — И я подумала: а почему бы после их знакомства с ней в музее не дать им возможность прямо здесь, в зале, выразить свои свежие эмоции и родившиеся образы? Ведь таким образом они смогут полнее переосмыслить то, что увидели во время экскурсии. Тем более, у нас есть на что посмотреть», — сообщила Харлашова.

Первыми в проекте приняли участие ученики восьмых и девятых классов гимназии № 190. В ней учится множество детей, которые хотят связать свое будущее с художественными специальностями.

Работы учеников будут выставляться как на площадках партнеров музея, так и на площадках администрации района.