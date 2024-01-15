Культура 15 января 2024, 12:19 Юные москвичи смогут снять фильмы на выставке «Россия» Сергунина: бесплатные занятия по кинопроизводству для подростков пройдут на ВДНХ Unsplash

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Креативное пространство «Кинокампус Горького» совместно с Министерством культуры России проведет серию образовательных мероприятий для московской молодежи. Курс под названием «Научно-популярное кино: от идеи до готового фильма» стартует 20 января в павильоне ВДНХ № 19 в рамках форума «Россия». Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, подростки в возрасте от 14 до 17 лет смогут поработать с профессионалами киноиндустрии. Ребята получат навыки создания сценариев и узнают азы кинопроизводства. Обучающий интенсив проведут на третьем этаже павильона, в пространстве «Атомариум».

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«Всего запланировано семь мастер-классов. Результатом каждого из них станет короткий учебный фильм», — сообщила заммэра.

Зарегистрироваться на одно из занятий можно на странице проекта.

Также в конце января на площадке Киностудии имени Максима Горького пройдут бесплатные мастер-классы для детей старше 12 лет. Так, 21 января в 12:00 состоится занятие по анимационному дизайну. В тот же день в 14:00 актриса Марина Руденко преподаст ребятам основы актерского мастерства, а в 15:00 состоится встреча «С чего начинается кино. Практика съемки».

Для участия в мероприятиях потребуется регистрация на сайте пространства «Кинокампус Горького».

Кроме того, в столице стартовал прием заявок на гранты мэра в области культуры и искусства. Первый этап конкурса продлится с 25 февраля по 10 марта.