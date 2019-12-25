Юноша, утверждающий, что он сын Николая Цискаридзе, хочет подать в суд на артиста

19-летний Тимур Акперов из Азербайджана утверждает, что является незаконнорожденным отпрыском Цискаридзе. Сам артист встречаться с молодым человеком не желает. Парень рассказал журналистам, что когда решил установить родство, мать перестала с ним общаться. Женщина не стала мириться с сыном, даже узнав, что тот серьезно болен. По словам Тимура, у него проблемы с сердцем. Но теперь молодой человек утверждает, что у него обнаружили онкологию. Он намерен подать в суд на своего якобы отца, чтобы тот оплатил лечение.

«Я подаю в суд на установление отцовства. Он обязан меня лечить. Все умеют *** (заниматься сексом) и бросать. Пускай задумается над своим поведением. У меня болезнь, а всем по фигу!» — заявил Тимур.