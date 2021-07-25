Юнеско пригрозила исключить Стоунхендж из списка всемирного наследия

Стоунхендж может лишиться статуса объекта всемирного наследия. Причина заключается в тоннеле, который собрались построить под достопримечательностью. Об этом предупредила Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

О возможном исключении Стоунхенджа из списка организация сообщила властям Великобритании. Руководство страны предупредили, что из-за строительства подземного тоннеля Стоунхендж получит статус объекта, находящегося по угрозой. Следующий шаг — исключение из списка всемирного наследия.

Проект подземной автострады утвердил британский Минтранс осенью 2020 года, уточнило издание The Guardian. Тоннель под достопримечательностью должен разгрузить автостраду A303. Длина новой трассы составил почти три километра.

Ученые считают, что Стоунхендж возвели около 2,5 тысячи лет до нашей эры. Каменное сооружение находится в 130 километрах к юго-западу от Лондона. Самые тяжелые камни весят 30-40 тонн. Пока специалисты так и не выяснили истинное предназначение комплекса.