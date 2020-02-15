Юлия Снигирь снялась у Паоло Соррентино в «Новом папе»

Российская актриса Юлия Снигирь, известная по фильму «Обитаемый остров», снялась в популярном сериале «Новый папа». Она сыграла Еву Новак. По сюжету, ее ребенок с рождения 11 лет лежит в коме.

Паоло Соррентино, режиссер сериала, отзывается о Снигирь только восторженно. По его словам, на пробах россиянка показала впечатляющий результат. Ее утвердили на роль, прервав и даже не доведя до конца пробы.

Актриса считает, что ей выпала счастливая карта, сообщил сайт «Нижегородской правды». Актриса уже имеет опыт работы с зарубежными режиссерами. Так, в 2013 году Джон Мур взял ее в «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом.

«Новый папа» — сериал, набирающий популярность в мире. Он считается продолжением «Молодого папы». состоит из девяти эпизодов. Сюжет сериала крутится вокруг престола Ватикана — отсюда и название. В России показ начался 11 января 2020 года. Сериал доступен на онлайн-сервисах.