Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из «Уральских пельменей»

Жизнь экс-участницы шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой по-прежнему связана с юмором. После ухода из коллектива она занялась съемками детского КВН.

О новой деятельности артистка рассказала в Instagram. По словам Михалковой, она работает с командой «Александр Масляков и компания», каналом СТС и Михаилом Галустяном.

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«Мы начинаем новый сезон детского КВН!» — написала актриса, добавив, что на проект приехали «сотни суперталантливых, мегасмешных и экстразаводных ребят со всей России».

Михалкова призналась, что счастлива «работать с юными дарованиями», давать им поддержку и вдохновлять на выступление, которое может стать «главным выходом в их творческой жизни».

Актриса заявила, что ушла из шоу «Уральские пельмени», в октябре 2019 года. Михалкова достигла в нем потолка и хотела двигаться дальше. Бывший директор шоу Сергей Нетиевский позже заметил, что Юлии было непросто работать в атмосфере, которая сложилась в «раскалывающемся коллективе».