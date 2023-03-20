Культура 20 марта 2023, 15:56 Юбилейный концерт Ильи Резника состоится на сцене Crocus City Hall Пресс-служба Crocus City Hall

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Великий российский поэт, народный артист России Илья Резник отметит 85-летний юбилей на сцене Crocus City Hall. Праздничный концерт пройдет уже 2 апреля.

Концертная программа «Юбилейный Вернисаж» станет настоящим сюрпризом для поклонника творчества Резника. Дело в том, что среди приглашенных гостей будет немало артистов первой величины. Они постараются удивить не только маэстро, но и каждого зрителя.

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В концерте примут участие: Лев Лещенко, Азиза, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Таисия Повалий, Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, Стас Пьеха, Игорь Николаев, Ирина Дубцова, Марина Кравец, Жасмин, Александр Панайотов, Анастасия Спиридонова, Дмитрий Колдун, Зара, Елена Север, Сергей Шакуров, Мариам Мерабова, Диана Гурцкая, Аскар Абдразаков, Александра Воробьева, группа «Земляне», Варвара, Сергей Волчков, Григорий Чернецов, Глеб Матвейчук, Злата, Михаил Матвеев, Наталья Елисеева, Илона Броневицкая, группа «ТеАмо», детский музыкальный театр «Маленькая страна», Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации, Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого и другие.

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Сегодня Илья Резник является обладателем десятков престижных наград и премий. Среди них — не только советские и российские, но и зарубежные. Впервые международный успех пришел к нему в 1975 году, когда он стал лауреатом премии «Золотая лира» на конкурсе «Братиславская лира». Жюри высоко отметило его песню «Яблони в цвету», которую исполнил Евгений Мартынов. В истории СССР это был первый случай столь высокого признания отечественной песни.

За годы творческой деятельности Илья Резник удостоился почетных званий и госнаград. В их числе — орден Почета (1998 год), звание «Заслуженный артист России» (2000 год), звание «Народный артист России» (2003 год), орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2008 год), орден Дружбы (2013 год), орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2021 год).

Из-под пера маэстро появились такие хиты, как «Золушка», «Яблони в цвету», «Маэстро», «Старинные часы», «Странник», «Чарли», «Еще не вечер», «Вернисаж», «Звездное лето», «Маленькая страна», «Я за тебя молюсь», «Стюардесса по имени Жанна» и другие песни, ставшие непревзойденными по популярности и классикой песенного жанра.