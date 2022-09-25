Юбилейный фестиваль балета начался в Кремле | 360°

Культура 25 сентября 2022, 17:37 Поделиться Telegram

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Viber Юбилейный фестиваль балета начался в Кремле

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Юбилейный фестиваль балета проходит в Кремле в Москве с 23 сентября. Об этом сообщила «Москва.ру».

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Это уже десятый фестиваль балета. В рамках фестиваля будут показаны спектакли Кремлевского балета «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Баядерка» и «Щелкунчик», а также проведен гала-концерт с участием ведущих солистов главных театров страны.

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