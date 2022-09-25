Юбилейный фестиваль балета начался в Кремле | 360°

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Эксклюзив
26 сентября 2022, 18:50
«Это большая гордость». Наблюдатели из Венесуэлы и Греции — о ходе референдума в Подмосковье
Подмосковье
26 сентября 2022, 18:50
Надземный переход через железную дорогу построят в Люберцах в 2023 году
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Происшествия
26 сентября 2022, 18:48
Фейк: в ЛНР сгорел поезд, на котором ехали мобилизованные россияне
Происшествия
26 сентября 2022, 18:45
ФСБ задержала консула Японии во Владивостоке
Эксклюзив
26 сентября 2022, 18:43
Министр просвещения Кравцов озвучил диагноз стрелка из школы Ижевска
Подмосковье
26 сентября 2022, 18:29
Жителям Подмосковья напомнили о плюсах и минусах разных видов дров
Подмосковье
26 сентября 2022, 18:29
Торговый комплекс появится на проспекте Гагарина в Люберцах
Общество
26 сентября 2022, 18:28
Россия не пойдет на односторонние уступки США в вопросе инспекции по ДСНВ
Происшествия
26 сентября 2022, 18:25
Система охраны учебных заведений требует пересмотра. ЧОП оказалось бесполезно при стрельбе в ижевской школе