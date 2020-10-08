Явейн рассказал, каким станет здание пеньковых складов «Тучкова буяна»

Студия победила в конкурсе на проект концепции парка. Явейн рассказал, во что превратится здание складов. Он пояснил, что уже рассматривалась возможность превратить его в отель. В итоге эксперт предположил, что сейчас там лучше устроить образовательное учреждение, наподобие Аничкова дворца.

«Строительство развлекательного центра, например, вряд ли удастся воплотить в жизнь в случае с этим зданием. Там довольно „замкнутая“ планировка, явно под другие цели», — заключил Явейн.