Явейн рассказал, каким станет здание пеньковых складов «Тучкова буяна»
Руководитель архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн рассказал, каким станет здание пеньковых складов парка «Тучков буян». Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Студия победила в конкурсе на проект концепции парка. Явейн рассказал, во что превратится здание складов. Он пояснил, что уже рассматривалась возможность превратить его в отель. В итоге эксперт предположил, что сейчас там лучше устроить образовательное учреждение, наподобие Аничкова дворца.
«Строительство развлекательного центра, например, вряд ли удастся воплотить в жизнь в случае с этим зданием. Там довольно „замкнутая“ планировка, явно под другие цели», — заключил Явейн.