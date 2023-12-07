Культура 07 декабря 2023, 04:25 Подростки едва не сорвали съемки последней серии сериала «Слова пацана» Фотограф 76.RU Поверинов показал фото со съемок сериала «Слова пацана» РИА «Новости»

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Во вторник, 5 декабря, на окраине Ярославля снимали последнюю серию нашумевшего сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте». На историю подростков прошлого пришли посмотреть современные тинейджеры и едва не сорвали съемки. Об этом рассказало издание 76.RU, которое опубликовало фотографии с площадки.

По данным журналистов, на место проведения съемок съехались несколько десятков школьников с разных концов Ярославля. Подростки звали героев сериала и скандировали: «Слово пацана». Фанаты сериала так шумели, что едва не помещали съемкам.

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Организаторы съемок отгоняли толпу от сигнальных лент и следили, чтобы подростки не сняли ничего лишнего на свои мобильные телефоны.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» посвящен истории молодежных криминальных группировок в Казани, появившихся после развала СССР.

Ранее директор по внешним коммуникациям «НМГ Студии» Мария Далакян сообщила, что сейчас в Ярославле идет плановый досъем натуры и отдельных фрагментов проекта. По ее словам, создатели сериала ощутили нехватку определенных кадров в процессе монтажа. В остальном работа над сериалом идет по запланированному графику.