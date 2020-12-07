Ярмольник подарил свой голос крокодилу Гене в новогоднем мультфильме

«Крокодил Гена и Чебурашка — наша классика, и понятно желание „Союзмультфильма“ возобновить эту франшизу и дать новую жизнь этому мультфильму. Единственное, что там точно замечательно, — это, что я пригласил и привел в этот проект Леню Агутина и он написал замечательную песню в духе этого мультфильма», — отметил артист.

Он признался, что сам исполнил песню в мультфильме. Ярмольник пояснил, что его вокальные данные не претендуют на таланты Филиппа Киркоров и Леонида Агутина, однако он «в состоянии» спеть за крокодила Гену.

Пока не известна точная дата премьеры картины. Ярмольник выразил надежду, что «Союзмультфильм» успеет показать поклонникам легендарных героев к концу декабря текущего года. Актер мечтает, что лента появится на телеэкранах страны в новогоднюю ночь.