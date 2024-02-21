Культура 21 февраля 2024, 19:09 Японский режиссер Мотои Миура: я сделал более понятным актерам и зрителям сочинение Кобо Абэ

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Японский режиссер Мотои Миура в беседе с «Известиями» рассказал о постановке пьесы «Друзья» драматурга Кобо Абэ в Москве. По его словам, он постарался адаптировать текст под современность, чтобы зрителям было более понятно.

«Когда мы читали ее вместе с нашим драматургом, немного меняли текст, адаптируя его под современность», — провоцировал RT режиссера.

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Он также отметил, что многие в России знакомы с такими произведениями Кобэ, как «Женщина в песках», «Чужое лицо» и «Сожженная карта». Пьеса «Друзья» также была переведена на русский язык.