Япония выразит протест КНР за создание карикатуры на картину «Большая волна в Канагаве»

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги запланировал выразить протест Китаю. Об этом рассказал ТАСС.

Претензия японской стороны состоит в том китайские художники создали карикатуру по мотивам знаменитой работы «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая. Китай получит решительное возражение из-за того, 26 апреля официальный представитель МИД КНР на странице в социальной сети разместил две фотографии: оригинал и новое прочтение сюжета.

Новый вариант показывает людей в защитных костюмах, выливающих в океан грязную воду. Официальный представитель Чжао Лицзянь сказал, что художник был бы расстроен этой работой, если бы был сегодня жив, добавил сайт ToDay News Ufa.