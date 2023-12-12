Культура 12 декабря 2023, 20:39 Янковский назвал «чушпанами» тех, кто слил в Сеть седьмую серию «Слова пацана» Актер Янковский: чушпаны те, кто слил в Сеть седьмую серию «Слова пацана» Freepik

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В понедельник в Сеть слили седьмую серию сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», релиз которой назначен на 14 декабря. Исполнитель одной из ролей Иван Янковский назвал «чушпанами» тех, кто незаконно выложил в доступ рабочую версию серии. Об этом сообщило издание News.ru.

На видеоролике видны водяные знаки «Копия ИРИ» и Demo, это означает, что в Сеть попала рабочая копия материалов, которые предназначались для отправки в Институт развития интернета, финансирующий проект.

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Актеры проекта в соцсетях выразили недовольство и раскритиковали тех, кто слил в интернет серию.

«Кто слил, тот чушпан», — так актер Иван Янковский охарактеризовал злоумышленников фразой из сериала.

Проверка Роскомнадзором сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не выявила нарушений действующего законодательства России. Сериал распространяется на платформах Wink и Start со знаком информационной продукции 18+.