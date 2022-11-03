«Яндекс.Путешествия» собрали подборку локаций в России, где можно окунуться в атмосферу сериала «Дом дракона» | 360°

Культура 03 ноября 2022, 13:42 «Яндекс.Путешествия» собрали подборку локаций в России, где можно окунуться в атмосферу сериала «Дом дракона» Life: довольно много драконов можно встретить в архитектуре Казани flickr

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Специалисты сервиса «Яндекс.Путешествия» рассказали, где в России можно найти локации, которые так похожи на те, что были включены в сериал «Дом дракона». Об этом написал Life.

Финальная серия приквела «Игры престолов» транслировалась на телеканале HBO 4 октября. По словам организаторов проекта, второй сезон выйдет лишь в 2024 году. В связи с этим сервис «Яндекс.Путешествия» решил продлить впечатления от просмотра сериала и сделать подборку мест в России, где можно прочувствовать атмосферу проекта вживую.

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В первую очередь они советуют ехать в Казань — город, в котором встречается множество драконов в архитектуре. Например, по периметру здания центра семьи «Казан» установлены скульптуры этих мифических существ. Драконов можно встретить и на фонтане «Миллениум», там они держат чашу.

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Далее специалисты предлагают отправиться в Коломну, чтобы собственными глазами увидеть отель-замок la Ferme de Reve, напоминающий Риверран из «Игры престолов». Этот чудо-объект находится в 35 минутах езды от Коломны, в деревне Доношово.

В Якутии в национальном парке «Ленские столбы» на берегу реки Лены можно увидеть природные образования, которые очень похожи на знаменитую Северную стену из «Игры престолов». В этих краях водятся рыси, росомахи, ондатры и другие редкие животные.