«Яндекс» назвал самых популярных исполнителей 2019 года

Копания «Яндекс» назвала музыкальные предпочтения пользователей в 2019 году. Россиянам нравились Zivert, Тима Белоруских и Артур Пирожков.

«В 2019 году россияне истосковались по лирике и свежему звучанию. Чемпионы года — 17-летняя американская поп-певица Билли Айлиш и 21-летний белорусский хитмейкер Тима Белорусских», — рассказали в пресс-службе «Яндекса». Об этом сообщило РИА «Новости».

Самым популярным у россиян стал альбом Билли Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go. Его прослушали более восьми миллионов пользователей. Песня Bad Guy из этого альбома вошла в лучшую тройку композиций.

Тима Белорусских в свою очередь попал в первую десятку «Яндекса» с тремя песнями: «Незабудка», «Витаминка» и «Мокрые кроссы».

Самой популярной песней года, по версии сервиса, стала композиция Zivert (Юлии Зиверт) Life. По состоянию на 5 декабря в первую тройку лучших композиций года также попали «Незабудка» Тимы Белорусских и «Грустный дэнс» Artik & Asti и Артема Качера. В первой десятке также стоят «Зацепила» Артура Пирожкова и «Молния» Димы Билана.