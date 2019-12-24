Яна Рудковская призналась в любви Диме Билану

На фотографии Рудковская с Биланом позируют в живописном месте. В описании к фото продюсер призналась в любви к своему подопечному.

«Мой любимый друг! Мы с тобой 15 лет идем плечо к плечу и делаем много хорошего в этом мире! Твои песни любят как взрослые, так и дети! Ты невероятно добрый и честный, очень тонкий и ранимый, в нашем жестком конкурентном мире это большая редкость! Я тебя очень люблю и хочу пожелать тебе быть счастливым! Здоровья и счастья, а твоего безграничного таланта хватит еще на долгие-долгие годы! С днем рождения, мой друг Дима», — написала Рудковская.



Поклонники и коллеги продюсера присоединились к поздравлениям и добрым пожеланиям в адрес певца. Пост набрал уже более 50 тысяч лайков.