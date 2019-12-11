Яна Рудковская назвала «бредом» слухи о Диме Билане
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи об отказе Димы Билана участвовать в шоу звезд «Евровидения». Ее реакция оказалась эмоциональной, сообщил портал Teleprogramma.pro.
«Я не комментирую этот бред!», — заявила Рудковская.
Так резко продюсер отреагировала на появившуюся информацию, будто ее подопечный отказался выступать на мероприятии из-за Сергея Лазарева, написал портал «Дни.ру».
Большой концерт с участием звезд «Евровидения» пройдет в Амстердаме. В Сети появились слухи, что Билан может туда не поехать.