Яна Рудковская назвала «бредом» слухи о Диме Билане

«Я не комментирую этот бред!», — заявила Рудковская.

Так резко продюсер отреагировала на появившуюся информацию, будто ее подопечный отказался выступать на мероприятии из-за Сергея Лазарева, написал портал «Дни.ру».

Большой концерт с участием звезд «Евровидения» пройдет в Амстердаме. В Сети появились слухи, что Билан может туда не поехать.