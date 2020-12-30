Ямпольская поддержала идею отменить налог на прибыль для домов культуры

Парламентарий отметила, что в Комитет Государственной Думы по культуре поступают просьбы руководителей домов культуры рассмотреть инициативу об освобождении возглавляемых ими учреждений от налога, взимаемого с прибыли организации.

В текущем месяце в комитет обратились представители «Центра культуры и народного творчества имени Семена Прокопьевича Кадышева» в Хакасии и «Центра народного творчества Республики Крым».

«В частности в письме из Крыма сетуют: „Почему некоторые виды учреждений культуры освободили от налога на прибыль, а КДУ нет? Ответа на данный вопрос нет. Считаем, что подобной несправедливости быть не должно“», — уточнила Ямпольская.

Она заявила, что в случае поддержки идеи члены Комитета Госдумы по культуре готовы выступить с такой законодательной инициативой. Политик добавила, что направила на предварительное рассмотрение фракции «Единая Россия» в Госдуме законопроект, предусматривающий внесение изменений в «Основы законодательства РФ о культуре». Его целью является защита таких муниципальных учреждений от произвольного закрытия.