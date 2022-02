Ямальцы сделали кавер на We Will Rock You на ненецком языке, чтобы поддержать олимпийцев

Полина Гребенщикова Ямальские музыканты перепели песню группы Queen We Will Rock You, чтобы поддержать российских спортсменов на Олимпиаде. Об этом написало «Ямал-Медиа». В записи приняли участие губернаторские ансамбли «Сеетэй Ямал» и «Сыра’Сэв» совместно с артисткой Екатериной Салиндер из КДЦ и певцом ОЦНК Нядмой Няруем, который перевел песню на ненецкий язык. Поделиться статьей