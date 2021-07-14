Ямальским археологам удалось обнаружить останки древних городов

Археологи из Ямала обнаружили остатки двух городов 16-19-го веков. Ранее свидетельства о поселениях можно было найти лишь в письменных источниках. Об этом сообщило агентство «Север-Пресс».

Экспедицию по поиску утвари возглавил старший научный сотрудник сектора истории и археологии Научного центра изучения Арктики Андрей Гусев. Исследования проходили в нижнем течении Оби Приуральского и Шурышкарского районов. Ученые пытались найти следы городов, информация о которых сохранилась только в письменных источниках.

На территории города Рунимов специалисты обнаружили орнаментированный топор и фрагмент винта от кремневого замка старинного ружья. Возраст артефактов составляет около 400 лет. Там, где некогда находился город Полуйский, специалисты отыскали мощный слой щепы, который позволил избежать полного уничтожения памятника.