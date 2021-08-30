Якутскую кинокартину отметили Гран-при на фестивале в Карловых Варах

На международном кинофестивале в Карловых Варах психологическая драма «Нуучча» якутского режиссера Владимира Мункуева получил Гран-при в категории «На восток от Запада». Об этом сообщила «Газета.ru».

Фильм снят по мотивам произведений польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского. В центре сюжета — бедная якутская семья, которой после потери ребенка навязали на поселение русского каторжника Костю.

Всего за Гран-при в категории «На восток от Запада» боролись 12 работ. Их смотр проходил с 20 по 28 августа.