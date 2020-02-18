Якубович оказывал помощь Диброву до приезда скорой помощи

Якубович и Дибров сидели в кафе кинотеатра «Октябрь». Когда Диброву стало плохо, Якубович не стал паниковать, а быстро среагировал на случившееся: он попросил принести полотенца и вызывать «скорую». Также Якубович сопроводил Диброва в больницу.

Телеведущему Дмитрию Диброву стало плохо в кинотеатре «Октябрь», сообщил «360» источник в экстренных службах. Травм при инциденте телеведущий не получил. После госпитализации Диброву поставили предварительный диагноз — эпилепсия, сказал собеседник «360»

«360» также удалось связаться с Табризом Шахиди, директором Диброва. Он сказал, что сейчас с телеведущим все в порядке. При этом он добавил, что диагноз, про который пишут Telegram-каналы (о приступе эпилепсии также написал Мash — прим. ред.), не подтвердился.