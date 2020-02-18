    18 февраля 2020, 00:29

    Якубович оказывал помощь Диброву до приезда скорой помощи

    Валерия Шафирко

    Телеведущий Леонид Якубович оказал первую помощь своему коллеге Дмитрию Диброву, когда тому стало плохо. Об этом рассказали очевидцы сайту kp.ru.

    Якубович и Дибров сидели в кафе кинотеатра «Октябрь». Когда Диброву стало плохо, Якубович не стал паниковать, а быстро среагировал на случившееся: он попросил принести полотенца и вызывать «скорую». Также Якубович сопроводил Диброва в больницу.

    Телеведущему Дмитрию Диброву стало плохо в кинотеатре «Октябрь», сообщил «360» источник в экстренных службах. Травм при инциденте телеведущий не получил. После госпитализации Диброву поставили предварительный диагноз — эпилепсия, сказал собеседник «360»

    «360» также удалось связаться с Табризом Шахиди, директором Диброва. Он сказал, что сейчас с телеведущим все в порядке. При этом он добавил, что диагноз, про который пишут Telegram-каналы (о приступе эпилепсии также написал Мash — прим. ред.), не подтвердился.