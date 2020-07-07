«Я стану блондином»: Крис Хемсворт рассказал о перевоплощении в Халка Хогана

О том что звезда «Мстителей» сыграет главную роль в байопике сообщалось в конце зимы нынешнего года. По словам актера, ему необходимо нарастить большой объем мышц. Он пояснил, что для этой роли масса его тела должна быть в разы больше, чем чем для роли Тора в одноименном фильме.

«Я стану блондином, может быть, с фальшивой лысиной», — рассказал Хемсворт.

Помимо прочего, ему нужно будет освоить различные техники и приемы борьбы, которыми владел спортсмен. Актер подчеркнул, что с нетерпением ждет, когда увидит себя в образе «с культовыми усами Хогана». Хемсворт отметил, что его еще не ознакомили со сценарием фильма.

Премьера картины должна состояться на стриминговой платформе компании Netflix. В настоящий момент создатели еще не назвали дату выхода ленты.