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    07 июля 2020, 13:01

    «Я стану блондином»: Крис Хемсворт рассказал о перевоплощении в Халка Хогана

    Полина Петрова

    Австралийский актер Крис Хемсворт рассказал о своем перевоплощении в американского рестлера Халка Хогана, которого он сыграет новом фильме-биографии от режиссера лент «Мальчишник в Вегасе» и «Джокер» Тодда Филлипса, сообщила Газета.ru со ссылкой на NME.

    О том что звезда «Мстителей» сыграет главную роль в байопике сообщалось в конце зимы нынешнего года. По словам актера, ему необходимо нарастить большой объем мышц. Он пояснил, что для этой роли масса его тела должна быть в разы больше, чем чем для роли Тора в одноименном фильме.

    «Я стану блондином, может быть, с фальшивой лысиной», — рассказал Хемсворт.

    Помимо прочего, ему нужно будет освоить различные техники и приемы борьбы, которыми владел спортсмен. Актер подчеркнул, что с нетерпением ждет, когда увидит себя в образе «с культовыми усами Хогана». Хемсворт отметил, что его еще не ознакомили со сценарием фильма.

    Премьера картины должна состояться на стриминговой платформе компании Netflix. В настоящий момент создатели еще не назвали дату выхода ленты.