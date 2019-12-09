«Я считаю, показана правда о войне»: контр-адмирал запаса Владимир Ковтуненко о фильме «Ржев»

5 декабря в российский прокат вышла военная драма «Ржев». Создатели картины обещали зрителям открыть правду об одной из самых засекреченных страниц Великой Отечественной войны — битвах за Ржев.

Несмотря на то, что картина заявлена как жесткое кино без лирики и сентиментализма, контр-адмирал запаса и кандидат педагогических наук Владимир Ковтуненко пришел на фильм с семилетней внучкой.

«Такие фильмы нужны для молодежи и для нас всех, кто не помнит войны, но именно правда о войне нам нужна», — сказал Ковтуненко.

Он подчеркнул, что память о Великой Отечественной войне священна, и героизм нашего народа доводится через разные формы, в том числе через литературу и кино. И фильм «Ржев» тому подтверждение.

«Молодежь, которая смотрела фильм, должна знать, что наша земля может напоить водой, накормить хлебом, удивить красотой, но она не может себя защитить», — отметил контр-адмирал.

Ковтуненко, как человек военный, отметил, что в последнее время было снято много фильмов, где немцев показывали дураками, а нас — героями. Но именно в ленте «Ржев» показана кровь, грязь, то есть то, что и было на войне.

«Я считаю, показана правда о войне, — поясняет он. — И политрук здесь играл положительную роль, он поддерживал командира как это положено. А что до представителя особого отдела, да, была такая установка. Здесь нет подрыва, здесь показано, как все было. И это никуда не уйдет». Особенно запомнился контр-адмиралу образ командира роты, который воплотил Сергей Жарков: «Очень мне понравилось, что правдиво сыграл».

Главной ценность этого фильма он назвал то, как показаны мужество и героизм у всех от рядового до руководителя, как люди верили в победу.

«Сейчас много мнений, которые хотят очернить и показать войну с другой стороны, но этот фильм, я считаю, хороший, правильный».

На его взгляд, некоторые сцены могли кому-то показаться затянутыми, но он считает, что это нужно было показать. Именно как солдаты жили эти минуты между боями.

«Патриотизм — память о прошлом, правда о настоящем и впечатление о будущем. Мы должны помнить войну, а такие фильмы, как „Ржев“ — это нужная подготовка к 75-летию Великой Отечественной войны», — заключил Ковтуненко.