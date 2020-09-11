«Дело в том, что я к этому отношусь достаточно спокойно. Мир сходит потихоньку с ума, это просто вот определенный симптом, еще один симптом», — признался Хотиненко.

Он заметил, что картины, в которых соблюдены новые параметры, касающиеся представителей расовых групп и сексуальных меньшинств, пользуются успехом на мировых фестивалях.

«Так или иначе, это давно уже в норме, в американских голливудских фильмах полицейский один черный, один белый, к этому мы тоже привыкли», — напомнил Хотиненко.

В свою очередь действительный член Академии кинематографических искусств «Ника», вице-президент Гильдии киноведов и кинокритиков Леонид Павлючик пояснил, что кино не создают по каким-то лекалам, шаблонам или процентному соотношению артистов того или иного цвета кожи. Фильм создается по фантазии и воле художника.

«Если режиссеры станут „калькулировать“, мол, здесь должен быть гей, а здесь надо поставить афроамериканца, то ничего хорошего из этого не выйдет. Вместо кино будут выходить сухие произведения, которые никакого отношения к искусству не имеют», — обозначил специалист.