26 января 2024, 20:37
«Я чувствую гордость». Шахназаров получил почетную премию «Золотой орел»
Артист Шахназаров получил почетную премию «Золотой орел»
Народный артист России, генеральный директор концерна «Мосфильм» Карен Шахназаров получил почетную премию «Золотой орел» за вклад в отечественный кинематограф. Об этом он рассказал в комментарии «360».
«Я чувствую гордость. <…> Это пятая награда „Золотой орел“, до этого у меня было четыре», — поделился Шахназаров.
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Артист добавил, что награда принадлежит не только ему, но и всем мосфильмовцам, с которыми он работал все эти годы.
«Без их труда, без их энергии, таланта, ничего бы нам не удалось сделать. Так что это, конечно, очевидно. У меня нет тут никаких иллюзий, это общий вклад всего нашего коллектива, всех людей, которые работали здесь», — отметил он.
Накануне в Доме правительства состоялась церемония вручения премий в области культуры за 2023 год. Лауреатов поздравил премьер-министр Михаил Мишустин. Мероприятие совпало с днем рождения дирижера и альтиста Юрия Башмета.
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